«Ce l’ho, mi manca»: passione figurine

Un weekend per collezionisti e amatori Doppi appuntamento a Brusaporto e Lallio sabato 8 e domenica 9 febbraio con le vecchie e care «figu».

In un’epoca fatta di elettronica, computer e smartphone tornano in auge le vecchie e care figurine che hanno accompagnato l’infanzia di intere generazioni. A Brusaporto e a Lallio sabato 8 e domenica 9 febbraio vanno in scena due eventi dedicati a tutti i collezionisti e agli amanti delle card e delle figurine. Sabato a Brusaporto, al Centro di aggregazione giovanile TAB 2.0 di largo Donatori, prenderà vita il mercato-scambio «Ce l’ho, mi manca» organizzato dall’assessorato ai Giovani e tempo libero del Comune in collaborazione con Radio Brusa. A Lallio, invece, domenica, a partire dalle 15,30 all’oratorio di Santo Stefano prenderà vita il quarto raduno di «Figurine che passione», realizzato dalla Parrocchia.

