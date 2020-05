Come comportarsi in aeroporto

Un video tutorial per lo scalo di Orio Sacbo, società di gestione dell’aeroporto di Orio al Serio, ha predisposto un video in cui sono mostrate tutte le fasi di partenza e arrivo.

Nel video qui allegato vengono illustrate le procedure introdotte per ottemperare alle norme sul distanziamento sociale e alle linee guida impartite per la sicurezza della salute.

Il tutorial è accompagnato da scritte in sovraimpressione che richiamano le modalità di approccio alle diverse aree del terminal, evidenziando in particolare gli obblighi a cui sono sottoposti i passeggeri in partenza che accedono dall’unica porta di ingresso all’aerostazione, le indicazioni poste su pavimento e sui cartelli, i criteri di accodamento in area check-in, ai controlli di sicurezza e ai gate di imbarco.

