Coronavirus, tutto tranquillo a Orio

Per ora nessun controllo extra Nessuna contromisura speciale è stata adottata, almeno per ora, all’aeroporto di Orio al Serio per prevenire casi di coronavirus 2019-nCoV.

Il Caravaggio, infatti, non ha nessun collegamento diretto con la Cina da. I passeggeri che arrivano in Europa dalle zone a rischio contagio sono già controllati negli altri aeroporti intercontinentali europei. Nel 2009, quando scoppiò il contagio dell’influenza H1N1, Regione Lombardia chiese al ministero di poter installare anche allo scalo di Bergamo lo scanner termometrico, un apparecchio in grado di evidenziare una sagoma del corpo disegnata dal calore per individuare persone con la febbre.

Per evitare l’ingresso in Italia di possibili persone contagiate dal virus, negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa invece sono state arruolate una trentina di unità tra medici e infermieri, per un totale di 32 nell’aeroporto di Fiumicino e 28 in quello di Malpensa.

