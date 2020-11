Dà da mangiare ai piccioni a Seriate

Lei è di Scanzo: multa di 500 euro Ha preso cinquecento euro di multa perchè ha dato da mangiare ai piccioni e, oltre al fatto che il gesto è vietato, non lo ha fatto nel suo Comune di appartenenza.

La donna, già diffidata per questo gesto, è stata sanzionata con 400 euro di multa per non avere rispettato le regole anti-Covid e con 100 euro per avere violato l’ordinanza che vieta di nutrire i piccioni sul territorio comunale.

La vicenda risale al weekend: la donna ha 67 anni ed è di Scanzorosciate ma è stata individuata a Seriate dove è stata sorpresa mentre dava da mangiare ai piccioni nel parco di via Dante.

Sempre a Seriate sono state una 70ina le persone controllate nel weekend e sette quelle sanzionate anche per consumo di alcol fuori dall’Iper di Seriate. In via Ambiveri, invece, tre le persone individuate mentre bivaccavano con alcol e droga. Tra loro anche un minore.

