EasyJet, al via il primo volo da Orio per Lisbona

Da qui la nuova rotta internazionale easyJet che sarà disponibile durante tutta la stagione invernale con tre voli a settimana, il lunedì, il giovedì e la domenica.

Il nuovo collegamento si aggiunge al network di destinazioni portoghesi raggiungibili dagli aeroporti di Bergamo e Malpensa – collegato anche con Porto e Madeira - per un totale di 4 rotte operative durante tutta la stagione invernale 2022. Inoltre, grazie alla nuova rotta, Lisbona entra a far parte del ventaglio di mete europee, come Amsterdam, Parigi e Londra, raggiungibili in poche ore grazie ai voli easyJet dai passeggeri in partenza dall’aeroporto di Milano Bergamo durante i prossimi weekend autunnali e le festività natalizie.

L’aeromobile pronto per volare verso Lisbona

«A un anno dall’inaugurazione della Milano Bergamo-Londra Gatwick, e dopo aver lanciato anche collegamenti per Parigi Charles De Gaulle e Amsterdam, siamo lieti di annunciare l’avvio delle operazioni di un’altra nuova rotta internazionale, che conferma ancora una volta la solidità della nostra partnership con l’aeroporto di Milano Bergamo e che potenzia il network di destinazioni europee raggiungibili da questo importante aeroporto. Non vediamo l’ora di accompagnare i nostri passeggeri in partenza da Milano Bergamo alla scoperta di Lisbona e delle altre capitali europee, che colleghiamo in modo conveniente operando sugli aeroporti principali» spiega Lorenzo Lagorio, Country Manager di EasyJet Italia.