Il video dei corrieri di Treviolo al lavoro

«La gente come noi non molla mai...» C’è chi continua a lavorare nell'emergenza perchè ci sono consegne da fare, anche urgenti come quelle dei prodotti sanitari, ma anche alimentari. I corrieri sono una delle categorie a rischio in questo momento. In rete gira un video realizzato in un magazzino di Treviolo.

Ci sono molte categorie che continuano a lavorare in tempo di emergenza coronavirus, tra questi i corrieri, che sono anche tra i più esposti al contagio insieme a chi lavora a contatto con il pubblico. In questo video realizzato in un magazzino di Treviolo si danno coraggio cantando in coro: «La genete come noi non molla mai...»

Guarda il video

© RIPRODUZIONE RISERVATA