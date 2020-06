In Italia 24 aeroporti operativi

Limiti fino al 12 giugno per la Sardegna Limiti fino al 12 giugno per la Sardegna. Nessuna limitazione per gli spostamenti in Sicilia.

Aeroporti operativi e limiti ai servizi, anche marittimi, svolti in continuità territoriale in servizio pubblico per la Sardegna fino al 12 giugno, nessuna limitazione da e per la Sicilia. Sono le nuove disposizioni per il trasporto aereo e marittimo del decreto firmato dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli.

Per quanto riguarda il trasporto aereo, l’operatività̀ dei servizi è limitata agli aeroporti di Alghero, Ancona, Bari, Bergamo-Orio al Serio, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze-Peretola, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Olbia, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, e Venezia Tessera. Confermate le misure restrittive per le navi da crociera con bandiera estera.

