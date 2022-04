Incidente a Lallio, grave un motociclista di 45 anni

Grave incidente stradale a Lallio intorno a mezzogiorno di mercoledì 6 aprile. In via Nigarzola, secondo le prime informazioni, un motociclista è caduto a terra dopo essersi scontrato con una vettura. Ferito in maniera critica un uomo di 45 anni, i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico e agli arti superiori e inferiori.