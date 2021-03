Incidente nella serata a Mozzo - Foto

Un ferito, Vigili del fuoco in azione Un incidente a Mozzo, i Vigili del fuoco in azione nella serata di mercoledì 17 marzo.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine sono intervenuti per un incidente stradale tra due macchine a Mozzo, in via Provinciale 2. Lo schianto intorno alle 20.15 di mercoledì 17 marzo: un persona ferita, fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

L’uomo è stato affidato alle cure mediche e trasportato all’ospedale Humanitas Gavazzeni. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona compromessa.

