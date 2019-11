Ladri in azione all’«Italcar» di Dalmine

Cancello sfondato, rubato un furgone Il furto nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 novembre. I malviventi fuggiti in direzione autostrada.

Furto nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 novembre all’«Italcar» di Dalmine. Dal grande parcheggio della società di via Baschenis, che si occupa della vendita di veicoli industriali usati, è stato portato via un furgone Iveco di colore bianco. Il cancello della ditta è stato sfondato dai ladri, forse due persone, con lo stesso mezzo. Il furto è stato scoperto alle 2,30 di notte da una pattuglia della vigilanza di «Sorveglianza Italiana». Pare che i malviventi siano fuggiti in direzione dell’autostrada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA