Ladro solitario con un coltello

Rapina alle poste di Curno Il malvivente è entrato in azione verso le 11.15 di venerdì 25 ottobre nelle ex scuole De Amicis che provvisoriamente ospitano gli uffici postali del paese.

Un malvivente solitario è entrato alle Poste di Curno venerdì 25 ottobre verso le 11.15 con un coltello in mano e ha minacciato i cassieri di farsi consegnare l’incasso della giornata. In quel momento all’interno dell’ufficio postale, collocato provvisoriamente al primo piano dell’edificio delle ex scuole Edmondo De Amicis, c’erano solo i dipendenti e nessun cliente. Gli impiegati hanno consegnato l’incasso, il cui ammontare non è ancora stato comunicato, e l’uomo, tutto vestito di blu, è poi scappato con il bottino su uno motorino, facendo perdere le tracce.

Per le indagini sono intervenuti i carabinieri di Curno.

