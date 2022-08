Malesseri su un aereo, intervento di soccorso a Orio al Serio

Sono arrivate due ambulanze e un’automedica, mercoledì sera intorno alle 19,30, all’aeroporto di Orio al Serio. Ma per fortuna nessuno ha avuto bisogno di cure particolari. A far scattare l’allarme era stata la situazione a bordo di un velivolo della compagnia AlMasria Universal Airlines, diretto al Cairo ma fermo in pista al momento dell’accaduto. Il volo, programmato per le 17, era in ritardo per ragioni tecniche. A quanto si è potuto sapere, alcune persone a bordo avrebbero iniziato ad accusare dei malesseri, forse per un problema con l’aria condizionata. I medici del 118 hanno visitato sul posto tre persone: nessuno ha avuto bisogno di cure ospedaliere.