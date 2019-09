Mamma e figlia morte di parto: 20 indagati

Il ministro invia gli ispettori ad Alzano Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha inviato una task force di ispettori all’ospedale di Alzano per far luce sulla morte di Robertine Guira e della sua piccola.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha inviato una task force di ispettori del ministero per accertamenti sull’accaduto all’ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo, dove è deceduta Robertine Guira, 36 anni, dopo aver dato alla luce la sua terza figlia, anch’ella morta nonostante i tentativi di rianimazione del personale medico-infermieristico. Lo rende noto il ministero della Salute.

Il sostituto procuratore Carmen Pugliese ha iscritto 20 persone nel registro degli indagati per la tragedia: 11 persone appartenenti al personale medico infermieristico dell’ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano e 9 dell’ospedale Papa Giovanni XXIII dove la donna è stata portata d’urgenza nella notte tra martedì e mercoledì scorso.

Intanto è ancora sconvolta la comunità di Torre Boldone per la morte della giovane mamma trentaseienne originaria del Burkina Faso, da tempo in Italia e residente da alcuni anni nel paese dell’hinterland, in via Bugattone, morta nella notte tra martedì e mercoledì scorso nell’ospedale Papa Giovanni XXIII. Durante le Messe festive di domenica 22 settembre, la comunità cristiana le ha ricordate con un momento di preghiera, da tutti condiviso.

«Da sempre — racconta il parroco monsignor Leone Lussana — durante le celebrazioni eucaristiche domenicali comunichiamo i nomi dei defunti, facendo memoria e soprattutto invitando a un momento comunitario e personale di raccoglimento e preghiera. È un piccolo segno da parte della comunità cristiana, unita nel dolore per le morti dei fratelli. Abbiamo già condiviso il dolore immenso del marito Youssouf, di 44 anni, e alle altre due bimbe di 7 e 11 anni. Una vicinanza al dolore è stato espresso anche alla comunità del Burkina Faso».

