Oltre cinquant’anni di barba e capelli

Fratus ha appeso le forbici al chiodo Dalmine. Ha chiuso l’ultimo giorno del 2019 il barbiere storico di via Mazzini, il negozio più longevo della città. Amici e clienti hanno organizzato una festa a sorpresa per il titolare.

Il 31 dicembre del 2019 Roberto Fratus se lo ricorderà per tutta la vita. Di mestiere barbiere, martedì scorso ha abbassato definitivamente le serrande del suo negozio: l’attività commerciale più longeva della città di Dalmine. Per oltre cinquant’anni Roberto ha infatti tagliato barba e capelli a intere generazioni di dalminesi: il suo era «il negozio» storico della città, situato in centro, sotto i portici di via Mazzini, e premiato per questo dall’amministrazione comunale, da Regione Lombardia e anche da Ascom Bergamo. Aperta nel lontano 1958, l’attività è passata di padre in figlio, prima regno del papà Angelo, poi suo. Per lui una festa a sorpresa da parte di amici, clienti e altri commercianti e anche una targa-ricordo.

