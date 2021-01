I carabinieri e l’ambulanza intervenuti in via Sertorio a Brembo di Dalmine (Foto by Cesni)

Dalmine, ucciso Franco Colleoni

Era stato segretario della Lega L’uomo, 68 anni, era stato impegnato in politica, segretario provinciale della Lega dal 1999 al 2004 e consigliere provinciale. Il delitto si è consumato nella sua abitazione di via Sertorio nella mattinata di sabato 2 gennaio.

Omicidio la mattina del 2 gennaio a Brembo di Dalmine. Sul posto sono accorsi i carabinieri, la Polizia locale e due ambulanze del 118.

Franco Colleoni nel 2004, quando era segretario provinciale della Lega Nord

(Foto by Archivio)

Il corpo di Franco Colleoni, 68 anni, è stato trovato senza vita con evidenti ferite alla testa all’interno della sua abitazione in via Sertorio nei pressi del ristorante «Il Carroccio» che gestiva insieme alla famiglia.



Franco Colleoni era noto per il suo impegno politico tra gli anni ’90 e 2000 all’interno della Lega, partito di cui era stato anche segretario provinciale fino al 2004. In precedenza (dal 1995 al 1999) fu anche assessore nella Giunta del presidente della Provincia Giovanni Cappelluzzo.

Ancora nessun particolare, invece, sulle indagini dei carabinieri che proseguono nel massimo riserbo.

In aggiornamento.

Forze dell’ordine e soccorso sanitario in via Sertorio

(Foto by Cesni)

Via Sertorio transennata a Brembo di Dalmine

(Foto by Cesni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA