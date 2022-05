Orio, dopo due anni di pandemia i passeggeri tornano a superare il milione

La crisi è finita? Dalle parti di Orio al Serio fanno tutti gli scongiuri del caso e pure di più visto il contesto internazionale quanto mai drammatico, ma i dati di aprile sono di quelli che inducono all’ottimismo. Nemmeno tanto cauto. Nel bilancio post pasquale il presidente di Sacbo, Giovanni Sanga, aveva rilevato come il mese appena trascorso potesse chiudersi sopra quota un milione, ringraziando tutto il personale per il lavoro svolto e in effetti il traguardo è stato centrato senza nemmeno troppa difficoltà: in 30 giorni a Orio sono transitati 1 milione 111mila 442 passeggeri. Era dal gennaio del 2020, l’ultimo mese prima della catastrofe Covid, che questo tetto non veniva superato.Un dato che consolida lo scalo al terzo posto in Italia dopo Fiumicino e Malpensa: il controsorpasso su Catania era stato effettuato lo scorso novembre e nel primo trimestre del 2022 (ultimo dato Assaeroporti) ulteriormente consolidato con quasi 800mila passeggeri di differenza.