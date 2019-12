Orio, protesta pro curdi

Sit in al banco check-in La manifestazione per criticare la politica di Erdogan. Allo scalo bergamasco una trentina di antagonisti da un centro sociale di Cremona.

Striscioni contro Erdogan, slogan a sostegno dei curdi: sulla falsariga di altre proteste già effettuate anche in altri scali d’Italia, si è tenuta sabato 21 dicembre una manifestazione all’aeroporto di Orio al Serio, organizzata dal centro sociale Dordoni di Cremona. Circa trenta manifestanti si sono piazzati nell’area check in, qualche ora prima della partenza del volo per Istanbul da Orio, operato da Pegasus, compagnia aerea turca, e prevista per le 12,25.

Allo scalo sono intervenuti gli agenti della Questura di Bergamo e della Digos. Il sit in, pacifico, non ha causato disagi ai viaggiatori, né sono state ritardate partenze. La Digos ha identificato i manifestanti, che si sono poi allontanati spontaneamente e senza alcun problema di ordine pubblico.

