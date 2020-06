Oriocenter, cinque nuovi negozi

E dal 15 giugno riapre il cinema «Per Oriocenter ripartire vuol dire non solo riaprire i suoi negozi storici, ma inaugurarne di nuovi. Cinque sono i nuovi negozi che hanno aperto in questi giorni o verranno inaugurati a breve». Lo fa sapere il centro commerciale di Orio al Serio.

La prima nuova apertura venerdì 29 maggio è stata quella di Gutteridge, marchio storico fondato nel 1878 dallo scozzese Michael Gutteridge, rinomato per la qualità dei filati e la meticolosa attenzione ai dettagli sartoriali. Lunedì 1 giugno è stata la volta di Gant, brand di abbigliamento per uomo e donna dal look casual ma elegante.

Sabato 6 giugno ha aperto Yves Rocher, brand che da più di 60 anni offre prodotti cosmetici naturali, di qualità e accessibili. Seguirà l’apertura di Just Play, abbigliamento sportivo multimarca dedicato a ragazze e ragazzi fino a 16 anni. «Anche in un momento come quello che ci stiamo lasciando alle spalle, Oriocenter è orgoglioso di essere stato scelto da un importante marchio per il suo primo ingresso nel mercato italiano: Natura, il brand spagnolo di accessori e arredamento per la casa che ha scelto di focalizzare la sua attenzione sull’eco sostenibilità nel rispetto della natura» fanno sapere da Orio. E da lunedì 15 giugno, è ormai ufficiale, riaprirà le porte la multisala di Uci Cinema.

