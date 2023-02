Precipitano sul Grignone, morti due giovani alpinisti bergamaschi

Tragedia sulle montagne lecchesi sabato 25 febbraio. Due bergamaschi Almè – Christian Cornago di 36 anni e Riccardo Farina di 39 – sono morti sul Grignone, precipitando per diversi metri lungo il Canale Ovest. L’allarme è scattato verso mezzogiorno, sono intervenuti l’elisoccorso di Bergamo, il Soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana e i carabinieri, ma per i due escursionisti non c’è stato nulla da fare. Sono quindi partite le operazioni di recupero delle salme, che si sono concluse nel tardo pomeriggio. Solo una settimana fa, sempre nella zona del Canale Ovest, aveva perso la vita un altro escursionista, un giovane milanese di 33 anni.

Tragedia a 2.200 metri di quota

«Condizioni di innevamento anomale»

«Pochi giorni fa in zona – spiega il Soccorso alpino della Lombardia in una nota – c’era stato un altro incidente mortale, con modalità simili. In questo periodo le condizioni di innevamento sono anomale, perché c’è poca neve e si forma del ghiaccio sulle porzioni di roccia più esposte. In particolare, sulla Grigna Settentrionale il canale Zucchi appare innevato ma soprattutto nella parte più in alto è richiesta una grande esperienza, con elevate competenze e soprattutto è necessario procedere legati. Con queste condizioni, per andare in montagna in sicurezza occorre essere molto preparati e consapevoli della situazione».