Riaperta dopo due anni e mezzo la mensa alle Autolinee: ora è dedicata a don Fausto Resmini

È stata inaugurata nella sera della Vigilia di Natale la mensa «Posto Caldo - Don Fausto Resmini»: una riapertura attesa dopo due anni e mezzo di chiusura a causa delle restrizioni per il Covid. In tutto questo tempo il servizio non si è mai interrotto con la distribuzione dei pasti nel sacchetto, «ma certo è un’altra cosa rispetto al poter offrire un luogo riscaldato in cui le persone possono sedersi, cenare con più calma - ha detto don Dario Acquaroli, direttore del Patronato San Vincenzo di Sorisole -. L’obiettivo non è solo somministrare un pasto, ma avere la possibilità di incontrare le persone, scambiare due parole, proprio come don Fausto ci ha insegnato».