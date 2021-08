Rientri da Sicilia e Sardegna, a Orio eseguiti 61 test nel weekend: tutti negativi La Regione Lombardia: sono risultati tutti i negativi i 446 tamponi gratuiti e volontari sui passeggeri dei voli in arrivo agli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio dalla Sicilia e dalla Sardegna.

Sono risultati tutti i negativi i tamponi gratuiti e volontari , eseguiti tra sabato e il pomeriggio di oggi, sui passeggeri dei voli in arrivo agli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio, dalla Sicilia e dalla Sardegna. Lo riferisce la direzione generale Welfare di Regione Lombardia, che nello specifico ha elaborato in questi tre giorni 446 tamponi. In particolare, allo scalo bergamasco di Orio al Serio, sono stati effettuati 16 test sabato 28 agosto e 45 domenica. A Malpensa, sabato sono stati effettuati 30 tamponi, 165 ieri e 50 nella giornata odierna. Infine, per quanto riguarda Linate, dalle 9.00 alle 17.45 di oggi sono stati eseguiti 140 tamponi ai passeggeri di ritorno da Sicilia e Sardegna.

