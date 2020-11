Ruba giornali e riviste per 3mila euro

58enne denunciato per furto aggravato Si tratta di un ex dipendente di un’agenzia di distribuzione di Azzano che, sapendo come accedere al magazzino, ha fatto razzia di giornali e riviste.

I carabinieri della Stazione di Stezzano hanno individuato e denunciato un uomo, 58enne di Bergamo, responsabile di aver sottratto giornali e riviste per migliaia di euro da un’azienda di distribuzione.

L’uomo, già noto per reati analoghi, ha compiuto alcuni furti ai danni dell’agenzia di diffusione e distribuzione di riviste con sede ad Azzano San Paolo per cui in passato aveva lavorato. Come ex dipendente sapeva come entrare nel magazzino indisturbato.

L’uomo, in più occasioni e per diverse settimane, preferibilmente la domenica, entrava nel magazzino e rubava giornali, pubblicazioni, dvd, cd, inserti ed oggettistica varia destinati alle edicole per un valore superiore ai 3mila euro.

Tutta la refurtiva è stata ritrovata nell’abitazione del 58enne ed è stata restituita all’azienda, mentre a suo carico è scattata la denuncia per furto aggravato e continuato.

