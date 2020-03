Ryanair, calo delle prenotazioni

Voli in Italia ridotti del 25% fino all’8 aprile Le nuove disposizioni di Ryanair per un periodo di tre settimane: dal 17 marzo a mercoledì 8 aprile i voli della compagnia low cost saranno ridotti del 25%.

La scorsa settimana, Ryanair ha registrato un calo significativo delle prenotazioni per il periodo compreso tra fine marzo ed inizio aprile, quale conseguenza del Covid-19. Vi è stato anche un significativo aumento dei no-show da parte dei passeggeri, in particolare in partenza dall’Italia e su voli nazionali.

Da lunedì 24 febbraio è stata programmata una riunione quotidiana sul Covid, che interessa tutti i reparti della compagnia aerea, focalizzata sul mantenimento dell’efficienza operativa e sul risparmio dei costi per far fronte all’attuale flessione causata dal virus Covid-19, tra cui: riduzione dell’operativo in linea con l’andamento delle prenotazioni; assegnazione delle ferie annuali e/o di ferie non retribuite ai piloti e all’equipaggio di cabina; assunzioni, promozioni e aumenti salariali congelati su tutto il network; collaborazione con fornitori terzi per ridurre i costi.

