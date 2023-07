Sciopero aeroporti: a Orio solo due voli cancellati. Qualche disagio in più a Linate e Malpensa - Le foto

È terminato alle 18, come da programma, lo sciopero di 8 ore del personale handling aeroportuale aderente a Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo previsto per sabato 15 luglio. In precedenza si era già concluso lo stop di 4 ore (dalle 12 alle 16) dei piloti e assistenti di volo della Vueling e dell’Air Malta che opera alcuni voli di Ryanair.