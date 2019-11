Slalom tra le buche, sporcizia e cantieri

Viaggio sull’Asse «groviera» Dopo la Francesca, le segnalazioni sulla 671. Tra voragini e tratti allagati, soprattutto sugli svincoli. La Provincia: «Meteo permettendo, riasfalteremo»

La situazione peggiore si incontra sulle rampe d’accesso, che dovrebbero invece essere il biglietto da visita dell’Asse interurbano. Invece sono i tratti peggio conservati, soprattutto in questi giorni di fitta pioggia (con tregua giusto ieri). Così come la Francesca in provincia, l’ex statale 671 nel tratto cittadino è un colabrodo: in alcuni tratti – appunto soprattutto negli innesti di ingresso e uscita – le buche sono particolarmente evidenti, tanto da far sobbalzare le automobili in transito.

