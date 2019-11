Torre Boldone, Festa di San Martino

Domenica di divertimenti per vie del paese Le iniziative dei commercianti, bancarelle, calcetto, musica, street food, prove di agility dog: ce n’è per tutti i gusti per passare una giornata in allegria.

Una fredda ma bellissima giornata di sole accompagna domenica 10 novembre la Festa di San Martino a Torre Boldone. Dalle 9 alle 19 per le strade del paese ci saranno musiche, danze, le iniziative dei commercianti, tante bancarelle fra cui curiosare. Insomma, una giornata di divertimento per grandi e piccini e anche per i fedeli amici a quattro zampe. Musica dal vivo dalle 9 alle 19; Artisti di strada dalle 14 alle 19; Giro con i pony sempre dalle 14 alle 19; Modern ballet, un’esibizione di danza moderna, dalle 15,30 alle 19; torneo di calcetto «Bomber street soccer 3vs3», che nel pomeriggio vedrà sfidarsi gli adulti; seconda edizione di «Mosca spinning», con dimostrazioni di lanci e prove in acque artificiali; «Muso fedele» agility do, con un percorso di agility riservato ai nostri fedeli akici a quattro zampe, dalle 14 alle 18; Show cooking con la Fondazione Isb, con dimostrazioni pratiche degli allievi, e poi aree di street food per l’intera giornata.

La locandina con le iniziative

© RIPRODUZIONE RISERVATA