Un milione e 700 mila mascherine Ffp2 sequestrate: ora sono state donate alla Caritas di Bergamo

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane di Orio al Serio, in collaborazione con la Procura della Repubblica, hanno donato circa 1,7 milioni di mascherine Ffp2 alla Caritas Diocesana Bergamasca. Le mascherine, provenienti dal Regno Unito, ma prodotte in Cina, erano state fabbricate in violazione delle norme sul marchio e, grazie all’intervento dei funzionari Adm, sono state sequestrate all’arrivo sul territorio italiano prima di essere introdotte nel circuito commerciale per la vendita al dettaglio.