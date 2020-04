Vicino agli anziani e a chi li cura

Oggi il Rosario dalla «Piccinelli» L’appuntamento settimanale per la preghiera del Santo Rosario, per essere uniti a distanza, torna oggi pomeriggio alle 17.30 con BergamoTv e sul nsotro sito web.

È un momento a cui il vescovo Francesco tiene molto e che desidera molto. Lo aveva detto in modo forte all’inizio della Quaresima, che coincideva con l’inizio della Quarantena: «Si chiama Coronavirus questo morbo che così intensamente sta affliggendoci. Alla luce del Santo Rosario noi abbiamo un antidoto spirituale: è proprio la Corona, la corona di rose, la corona del Rosario. Noi confidiamo, non in maniera magica, ma sapendo quanto ancora l’impegno deve essere volto per creare le condizioni di guarigione e di sicurezza. Noi sappiamo che una forza spirituale e morale ci viene da questa corona, la corona del Rosario, e ci auguriamo che questa corona contribuisca alla vittoria sulla corona del virus».

Una fascia di età particolarmente colpita dalla pandemia è stata quella degli anziani, perciò, in modo significativo, il vescovo ci unirà in preghiera oggi dal giardino di una casa di riposo, la Fondazione Piccinelli di Scanzorosciate. Si è voluto significare così una vicinanza carica di affetto a tutti i luoghi in cui vengono offerte cure e premure agli anziani, dagli ospedali alle residenze di sollievo, raggiungendo poi le famiglie dove sono accuditi e pensando con particolare intensità a quegli anziani che vivono soli o a quelli che sono costretti alla solitudine in questo periodo di isolamento, una sofferenza che si acuisce ancora di più.

La memoria grata si farà poi preghiera di suffragio per i tanti morti che non hanno potuto nemmeno avere la possibilità della celebrazione del funerale. Tutte queste intenzioni, tutti questi ricordi, tutti questi sentimenti, vengono legati tra loro da una corda forte e che non si spezza: la corona del Rosario.

E ancora il vescovo Francesco invitava così: «Cari nonni, voi siete nella situazione più delicata e vi ricordiamo con tutto l’affetto, ma consegnateci quel tesoro a volte nascosto della vostra preghiera, della vostra fede. Non vergognamoci di pregare il rosario in casa. È una preghiera semplice. Ai vostri nipoti impazienti e piccoli, forse la corona è troppo, ma basta una decina alla volta. Il mistero di Gesù, la sua storia e l’Ave Maria. Affido questo particolarmente a voi, nonni. Sappiate che io mi sento unito a tutti voi nella preghiera. È una grandissima forza che ci tiene uniti».

