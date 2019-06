Attenzione alla viabilità, ecco le modifiche

Centro chiuso al traffico, tutti i divieti Qui trovate tutte le modiche alla viabilità cittadine stabilite per poter consentire lo svolgimento dell'iniziativa.

La camminata nerazzurra ha reso necessarie alcune modifiche alla viabilità solo per garantire la sicurezza dei partecipanti esclusivamente nel momento del loro passaggio in città. Eccole.

1) D alle ore 5 sabato 1 giugno 2019 alle ore 24 di domenica 2 giugno e comunque sino al termine della manifestazione e al completo smontaggio delle strutture:

largo Gavazzeni – Divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli a eccezione dei mezzi impegnati nella manifestazione, eseguito mediante il posizionamento di barriere fisiche a delimitazione dell’area oggetto dell’occupazione, divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata;

piazzale della Repubblica, nella corsia che adduce al viale Vittorio Emanuele II – Deroga al divieto di sosta esteso ai taxi, al margine della carreggiata lungo la corsia nord che adduce al viale Vittorio Emanuele II.

2) Domenica 2 giugno, dalle ore 7,30 alle ore 10 e comunque sino al completo passaggio dei partecipanti:

viale Roma – Divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli, a eccezione dei mezzi appartenenti all’organizzazione;

via Mario Bianco nel tratto compreso tra via Sora e via Torquato Tasso – Divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli eccetto i soli residenti compatibilmente con le esigenze di sicurezza derivanti dallo svolgimento della manifestazione gestito dal personale posto ai varchi;

lungo tutto il percorso, viale Sentierone, piazza Matteotti, via XX Settembre, largo Rezzara, via Broseta, via Nullo, via dello Statuto, via Costituzione, via Borgo Canale, via Sylva, via Bassini, via Broseta, via Lochis, via del Celtro, via Ripa Pasqualina, via Astino, via Sudorno, via Torni, via Marieni, via San Sebastiano, via San Vigilio, via Cavagnis, vicolo Sottoripa, Porta Sant’Alessandro, Colle Aperto, viale delle Mura, Porta Sant’Agostino, via Pignolo, via San Tomaso, piazzale Oberdan, via Battisti, via San Giovanni, via Pignolo, piazzetta Santo Spirito, via Tasso, viale Sentierone – Divieto di transito esteso a tutte le categorie dei veicoli durante il passaggio dei convenuti alla manifestazione, gestito dal personale posto ai varchi e compatibilmente con le esigenze di sicurezza;

via Pascolo dei Tedeschi intersezione San Sebastiano e via Beltrami – Divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree individuate in concessione adibite a punti di ristoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA