Brembate Sopra, l’ultimo saluto ad Alex: «Chi vive nell’amore non muore» Mercoledì 23 giugno si sono svolti i funerali del 36enne Alex Mazzoleni, morto lunedì in un incidente stradale sull’Asse interurbano.

Cordoglio e commozione a Bonate Sopra per l’ultimo abbraccio a Alex Mazzoleni, il 36enne idraulico di Ambivere che è deceduto lunedì 21 giugno in uno schianto sull’Asse interurbano.

La Parrocchiale era gremita nel rispetto delle distanze di sicurezza e la gente affollava anche il sagrato.

Alex Mazzoleni

Don Giacomo Ubbiali, che ha concelebrato la funzione con don Renè Zinetti, nell’omelia ha ricordato la bella notizia del ritrovamento di Nicola, il bimbo di due anni disperso da due giorni in Toscana dopo essersi allontanato nel bosco dal casolare dove era con la famiglia. «Una notizia solo apparentemente slegata dal dolore di questo momento» - ha detto don Giacomo. «invece quella scia di vita si riconosce anche qui. Vivere con gli altri nel cuore, prendersene cura è vivere davvero. Che la morte non può separarci dal Dio che ci dà vita e pienezza, e chi vive nell’amore non muore... certo occorre “vegliare” per prendere sul serio e riempire di senso il tempo che il Signore ci concede».

La celebrazione si è conclusa con il ricordo degli amici e con le note a cui Alex era affezionato.

Funerale Alex Mazzoleni

(Foto by Yuri Colleoni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA