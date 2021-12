Furgone delle spedizioni prende fuoco: Vigili del fuoco in azione a Terno d’Isola - Foto e Video Le fiamme divampate nella notte: nessun ferito.

Ha preso fuoco per un presunto problema elettrico un furgone di una compagnia di spedizioni: l’incendio è partito nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 dicembre intorno alle 2 in via Carvisi a Terno d’Isola . I Vigili del fuoco del distaccamento volontari di Madone hanno domato le fiamme e bonificato l’area. Per fortuna non ci sono feriti. Sul posto anche i Carabinieri Madone e di Calusco D’Adda.

