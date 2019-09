Il miglior panettone d’Italia?

È il «panstrudel» di Frigeni Nella categoria creativo dolce, alla finalissima ha spopolato la creazione della «Pasticceria Capriccio 84». Premiazioni da Cracco

Profuma bergamasco il miglior panettone artigianale d’Italia nella categoria creativo dolce. Premiato giovedì nel corso della finalissima della settima edizione del «Panettone day», porta la firma di Matteo Frigeni di «Pasticceria Capriccio 84» di Presezzo: «Provo emozioni indescrivibili – dichiara -. È una grandissima soddisfazione. Ho creduto subito in questo prodotto. Sapevo di potermela giocare, ma quando ho sentito pronunciare il mio nome da Sal De Riso, è stata una grandissima sorpresa». Non è riuscito a trattenere l’urlo di gioia il quarantunenne pasticcere di Presezzo che lavora nel laboratorio artigianale dell’attività di famiglia. Lo stesso è accaduto nella sua pasticceria, dove mamma, papà e le due sorelle minori stavano seguendo la diretta della finalissima via streaming su Facebook. Una gioia incontenibile che ha contagiato la clientela del locale.

