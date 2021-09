Imparare a costruire un presepio, un corso per tutti a Ponte San Pietro Se volete imparare a costruire un presepio come si deve, il posto giusto è la scuola degli Amici del presepio di Ponte San Pietro.

Riprende dopo la pausa dovuta alla pandemia, pur con tutte le precauzioni necessarie, il corso di tecnica presepistica che viene organizzato da 36 anni a Ponte San Pietro. A questo corso possono partecipare tutti gli appassionati al presepio, sia esperti che neofiti.

A presentarlo è Claudio Mattei, presidente degli Amici del presepio di Ponte San Pietro. Si parte il 9 ottobre con l’ideazione e la progettazione, i cenni di prospettiva e la tecnica del polistirene (prima parte); si prosegue il 16 ottobre con la seconda parte della tecnica del polistirene e la colorazione. Il corso, suddiviso in tre incontri, si chiude il 26 ottobre con la vegetazione, l’illuminazione, i dettagli del presepio, la scelta delle statue. Il percorso si tiene nel Centro Giovanile Giovanni XXIII in vicolo Scotti a Ponte San Pietro. Le iscrizioni si ricevono direttamente sul posto prima dell’inizio della prima lezione.

Il costo dell’intero corso è di 35 euro. A ogni partecipante verranno consegnati una dispensa e un Dvd. Per maggiori informazioni tel. 375 553 27 56 tutti i pomeriggi dalle 14 alle 17 e il martedì e il giovedì dalle 21 alle 22.30. A seguito delle vigenti normative per accedere al corso è necessario presentare in Green Pass.

