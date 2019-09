Lega, a Pontida è il giorno del raduno

Dopo lo «strappo» si confronta con il suo popolo In migliaia sul tradizionale pratone di Pontida, ci sono anche bandiere tricolori tra cori sovranisti. Salvini è arrivato verso le 10.

Da stamattina presto in migliaia sul pratone di Pontida per il tradizionale raduno leghista. Un appuntamento molto sentito in particolare quest’anno visto il particolare momento politico a pochi giorni dall’uscita dal Governo del Carroccio.

Ecco la cronaca di alcuni momenti salienti della mattinata.

Ore 12: Fischi a Pontida contro il premier Giuseppe Conte quando il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo lo ha citato dal palco. «Il Presidente del Consiglio, che amava definirsi avvocato del popolo, a un certo punto decide di abbandonare il popolo e di piegarsi alle élite, a Macron e alla Merkel. Vergogna!» ha detto Romeo. Parole alle quali i militanti hanno fatto eco fischiando e urlando «buffone, buffone» e «vergogna!».

11.45: Salvini: «Sono curioso di capire cosa ha svenduto il presidente del Consiglio in termini di sovranità ed economia italiana per aver la pacca sulla spalla che ha avuto da Macron e dalla Merkel. Vigileremo».

11.05. Salvini: «Vengo qui da 26 anni e una giornata così non l’ho mai vista, colonne enormi di auto, di pullman. Qualcuno immaginava una giornata triste, invece sarà una Pontida mai vista. Vogliamo un governo del popolo contro un governo del palazzo».

11.00: Gli alleati del centrodestra «sono d’accordo con un referendum sulla legge elettorale. Ne avevo parlato con entrambi». Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini che aggiunge: «Io voglio che ogni italiano sappia per chi vota, senza che ci siano partitini che tengono in

10.55: «Possono essere sbagliati i toni, bisogna sempre portare rispetto. Sicuramente sono state fatte scelte che non corrispondono alla volontà popolare. Io però non uso l’insulto e propongo agli italiani un cambiamento». Lo afferma il leader della Lega commentando le parole di Vito Comencini ieri sul Capo dello Stato. ostaggio il Paese».

ore 10.45. Salvini: «Roma è conciata così grazie al duo Raggi e Zingaretti»

ore 10.30: Il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato intorno alle 10 a Pontida per il tradizionale raduno del Carroccio. Salvini è salito sul palco per salutare i militanti, che lo hanno accolto urlando «Matteo, Matteo».

ore 10: Antonio Nasso, un giornalista videomaker collaboratore di Repubblica, è stato aggredito un mattinata da un militante della Lega sotto il palco di Pontida. Dopo diverse minacce verbali, l’uomo gli ha rotto il microfono della telecamera rendendola inutilizzabile. Nasso, mentre faceva delle interviste sul pratone, ha sentito un militante urlare «Mattarella mafioso». Si è così avvicinato per riprenderlo ma l’uomo ha cominciato a insultarlo e minacciarlo: «Sei un provocatore, se non te ne vai ci incazziamo». Al quel punto un secondo militante leghista ha sferrato un pugno alla telecamera rompendo il microfono.

ore 9.45: Il giornalista Gad Lerner arrivato a Pontida, subisce pesanti insulti dai leghisti - Gli urlano, massone, straccione, figlio di cento padri, a casa.

