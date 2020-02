Malfunzionamento del barbecue in cucina

33enne intossicato a Brembate Sopra Un’intossicazione probabilmente causata dal cattivo funzionamento di un barbecue posizionato in cucina.

Un uomo di 33 anni di Brembate Sopra è stato trasferito d’urgenza nelle prime ore di lunedì 17 febbraio a Zingonia, all’ospedale Habilita, Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità per un trattamento di ossigeno terapia. L’uomo è rimasto vittima di un’importante intossicazione da monossido di carbonio, nella sua abitazione in via Palazzolo. Pare che il barbecue che era stato lasciato in cucina abbia rilasciato nella notte monossido, a causa di un malfunzionamento.

Da qui il malore: l’uomo è stato quindi soccorso e trasferito nel centro di Zingonia dove è stato sottoposto alle cure del caso in camera iperbarica e trasferito poi in ospedale a Zingonia.

