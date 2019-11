(Foto by Instagram)

Mattia Volponi (Foto by Instagram)

Mattia, morto in moto a 18 anni

I funerali martedì a Paladina Si chiama Mattia Volponi, il giovane tragicamente deceduto sabato sera per un incidente stradale a Petosino.

Una mattina piovosa e triste a Valbrembo, al confine con Paladina in vicolo Lavatoio, dove è stata allestita la camera ardente di Mattia Volponi, il 18enne morto tragicamente la sera di sabato 23 novembre a Petosino mentre era in sella alla sua moto, una Ktm 125.

Lungo il corso della giornata la casa si è riempita di parenti e amici, un continuo via vai di persone ancora incredule per quanto avvenuto. Abbracci e qualche parola di sollievo per l’immenso dolore del papà, della mamma e della sorella di Mattia. I funerali si svolgeranno martedì 26 novembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Paladina.

