Palazzago, malore fatale in giardino

Autista muore a 46 anni L’uomo trovato da un vicino. Inutili i soccorsi. Giovedì 5 dicembre i funerali nella chiesa parrocchiale di Almenno San Salvatore.

Giovedì 5 dicembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Almenno San Salvatore si celebrano i funerali di Cristian Messi, il quarantaseienne morto lunedì 2 dicembre verso le 11 nel giardino della sua abitazione in via Beita a Palazzago. Messi a quell’ora stava pulendo con un soffiatore il cortile. Verso le 11 un vicino di casa quando è andato in giardino lo ha trovato riverso a terra. Immediata la richiesta di soccorso al 112. Il servizio sanitario ha inviato sul posto l’auto medicalizzata e l’ambulanza.

Gli operatori del servizio emergenza hanno fatto tutto il possibile per far ripartire il cuore di Cristian, ma hanno dovuto arrendersi e certificarne la morte. Il servizio onoranze funebri Rota di Almenno San Bartolomeo ha provveduto a trasportare la salma prima nella casa del commiato e poi nell’abitazione della famiglia Messi in via Castra 3 ad Almenno San Salvatore. Cristian lavorava come autista nell’azienda Montello Spa di Montello. Nato e vissuto ad Almenno, da qualche anno si era trasferito a Palazzago.

