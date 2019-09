Precipitato dal Monte Toro

Martedì l’addio a Roberto Palazzago in lutto per la scomparsa di Roberto Facheris, il 41enne

precipitato sabato sul monte Toro.

Saranno celebrati martedì 24 settembre i funerali di Roberto Facheris, l’operaio 41enne di Gromlongo di Palazzago morto in montagna sabato pomeriggio a Foppolo. L’ultimo saluto si terrà alle 14,30 nella parrocchiale di Gromlongo di Palazzago, celebrato dal parroco don Roberto Plebani. Lunedì sera alle 20 il parroco guiderà la veglia funebre nella sua casa in via don Pino Rossini al civico 6.

L’operaio, sabato, col fratello Matteo, aveva raggiunto la cresta del monte Toro, a 2.500 metri di altitudine. Dopo un momento per rifocillarsi hanno iniziato la via del ritorno. Nel pomeriggio, mentre percorrevano un sentiero sotto la cresta del monte, Roberto, che camminava dietro il fratello Matteo, è scivolato rotolando a valle per almeno 90 metri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA