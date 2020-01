Malore fatale, poi lo schianto in auto

Robbiate, muore 55enne di Medolago È di Medolago la vittima di un incidente avvenuto a Robbiate intorno alle 11.30 di giovedì 9 gennaio tra viale Brianza e via San Francesco.

Si tratta di un 55enne, morto in uno schianto: sarebbe deceduto durante il trasporto in ospedale. Dalle prime informazioni raccolte e pubblicate dal Giornale di Lecco, l’uomo avrebbe avuto un malore che lo avrebbe colpito mentre stava guidando. Da qui l’incidente causato da una mancata precedenza.

Saranno però le forze dell’ordine, intervenute sul luogo dello schianto, a ricostruire la dinamica dell’incidente, ma secondo alcune testimonianze raccolte sembra che la Opel Astra, condotta dal 55enne, stesse viaggiando lungo viale Brianza quando, giunta allo stop posto all’incrocio con via San Francesco, non si sarebbe arrestata. In particolare una coppia di pedoni che stava camminando in zona in quel momento avrebbe visto l’auto finire contro una Opel Adam guidata da una donna che viaggiava da Paderno in direzione Robbiate.

