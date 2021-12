«Serenità»: il regalo più desiderato dai bergamaschi sotto l’albero di Natale Le risposte al nostro sondaggio su Intagram non lasciano dubbi: il regalo più gettonato è la «serenità».

Quest’anno per Natale i bergamaschi vorrebbero solo un po’ di serenità: questa è la speranza emersa dalle risposte al sondaggio lanciato mercoledì 22 dicembre nelle storie sul nostro profilo Instagram .

Vi abbiamo chiesto di raccontarci come passerete il Natale e quale regalo vorreste ricevere e le risposte arrivate non lasciano dubbi: 9 persone su 10 ci hanno raccontato che trascorreranno il Natale a casa, con amici o parenti; meno del 10%, invece, pranzerà al ristorante . Per qualcuno il Natale sarà un giorno di lavoro, mentre altri lo trascorreranno all’estero. Ma c’è anche chi, e non sono pochi, lo dovrà trascorrere in isolamento perchè positivo o contatto di positivo al Covid-19. È anche questo un segno evidente della particolarità di questi anni di pandemia.

Sui regali nessun dubbio: il desiderio comune è quello di poter avere un po’ di pace e di tranquillità e la speranza è che Feste e l’anno nuovo possano essere migliori di quelle del 2021. C’è anche chi esprime il desiderio di poter ricevere da Babbo Natale la possibilità di rivedere, per un ultimo saluto, un caro scomparso.



Non sono mancati tuttavia desideri più «materiali»: viaggi, anelli e poi anche console di giochi.



Alla domanda di quale luogo della Bergamasca meriti una visita nel periodo natalizio non cè partita, come era facile da prevedere, stravince Città Alta, ma sono citate anche la Presolana, Clusone e Gromo.

Molto apprezzati dai nostri utenti anche gli spettacoli e gli eventi a tema natalizio. In città e in provincia sono numerose le iniziative organizzate: tra queste c’è, il 24 dicembre, un laboratorio di scrittura creativa ad Ambivere , l’incontro con Babbo Natale a Casnigo e la Casa Bergamasca di Babbo Natale a Gromo, una ciaspolata a Valgoglio e molto altro. Trovate QUI tutte le informazioni sugli eventi in programma .

