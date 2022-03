Kia EV6, auto dell’anno 2022. Cerimonia sul Web da Ginevra

Tutto in streaming visto che il Salone 2022 è stato annullato per ragioni legate all’emergenza sanitaria. La giuria Car of the Year, composta da 61 giornalisti automobilistici di 23 Paesi, ha selezionato il vincitore tra i sette modelli finalisti selezionati al primo turno di votazioni svoltosi nell’autunno 2021. Vincendo il trofeo «The Car of the Year», la Kia EV6 riceve il premio più prestigioso e ambito nel mondo automobilistico, assegnato dal 1964.

«Era giunto il momento per il marchio coreano di essere premiato. Hanno lavorato così duramente su questa vettura... Il ritmo di progresso di Kia è davvero impressionante», ha commentato il presidente del premio, Frank Janssen , dopo l’annuncio dei risultati. Jason Jeong, presidente di Kia Europe ha osservato: «È un grande onore vincere questo premio con l’EV6, la prima Kia a imporsi a Ginevra. Questo modello ha beneficiato di uno sviluppo senza precedenti ed è stato progettato da zero per rendere la mobilità elettrica più divertente, comoda e accessibile. Autonomia, capacità di ricarica super veloce, interni spaziosi e high-tech e un’esperienza di guida davvero gratificante: così l’elettrificazione evolve verso nuovi traguardi».

Ecco la classifica finale del Premio Auto dell’Anno 2022: Kia EV6 - 279 punti; Renault Mégane E-Tech Electric - 265; Hyundai Ioniq 5 - 261; Peugeot 308 - 191; Skoda Enyaq iV - 185; Ford Mustang Mach-E - 150; Cupra Born - 144. Come nel 2020 e nel 2021 la cerimonia «The Car of the Year» 2022 è stata trasmessa solo in diretta su Internet, a causa del rinvio dell’edizione 2022 del Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra (GIMS) a causa della pandemia.