Lingue di suocera Ricetta salata di origine piemontese, croccante e rustica proposta dagli studenti della 4H dell’IS di San Pellegrino.

Le lingue di suocera sono un delizioso prodotto da forno perfetto per snack o aperitivi, tipico della tradizione gastronomica piemontese. Si tratta di sfoglie lunghe e sottili a metà strada tra un pane e un grissino; dalla a forma di «lingua» (lunga, proprio come quella delle suocere) e dalla consistenza croccante e scrocchiarella.

Ingredienti

300g Farina 0

150g Acqua

80g Olio extravergine d’oliva

2 rametti Rosmarino

Sale qb

Procedimento

Miscelare farina e sale

Formare un buco al centro ed aggiungere i liquidi ed impastare

Far riposare 10 min coperta con pellicola

Dividere l’impasto in panetti da 30 o 40 g e stenderla con spessore di 1 o 2 mm

Mettere su una teglia con olio e aggiungere sale, infornare a 250 gradi per 5 minuti

Servire come aperitivo con un formaggio spalmabile

Ricetta proposta da Giorgia Cavadini, Sara Zonca, Elisa Cometti, Aurora Adobati e Alessia Bonzi di 4H

