Risotto alla zucca con gorgonzola

e zenzero grattugiato Un grande risotto dai sapori lombardi: l’Istituto Superiore San Pellegrino ci propone un risotto dai sapori dolci, amari e freschi, che creano un gusto decisamente amabile.

La zucca scelta è quella mantovana, un ortaggio simbolo di quella zona, dal sapore dolciastro e dal colore arancio vivo. Il gorgonzola, formaggio erborinato prodotto principalmente nella provincia di Milano, Como e Pavia. Secondo al mondo per produzione con marchio DOP, oltre che consumato da solo o spalmato su una fetta di pane, il gorgonzola è ingrediente di moltissimi piatti della cucina lombarda, spesso abbinato con altri formaggi meno piccanti ma più consistenti.

Ingredienti

350 g zucca mantovana

250 g riso Carnaroli

80 g gorgonzola

1 litro di brodo vegetale oppure di carne o liofilizzato (dado)

30 g Grana

20 g burro

1 radice di zenzero

1 cipolla

Vino Valcalapio bianco qb (utilizzato per bagnare inizialmente il risotto)

Olio Evo qb

Sale, pepe bianco qb

Procedimento

Riscaldare il forno a 200° C con opzione «statico». Una volta caldo mettere la zucca ad arrostire per almeno 40 minuti: per capire se la zucca è cotta, infilzate uno stuzzicadente nella polpa, se entra senza nessuna difficoltà è cotta. Successivamente apritela a metà e togliete i semi.

Togliere la polpa con un cucchiaio e frullare la polpa, insaporire con sale e pepe bianco. Coprire con pellicola e mettere nel frigorifero.

Nel frattempo preparare il brodo.

Il logo dell’Istituto Superiore San Pellegrino

Per il risotto, prendere la cipolla, togliere la buccia e tritarla finemente. Rosolarla con dell’olio Evo in una pentola; unire il riso e tostarlo per 2 minuti, facendo attenzione a non attaccare il riso sul fondo o a non bruciarlo. Versare il vino bianco, lasciare evaporare la parte alcolica. Bagnare il risotto con del brodo, continuando per circa 20 minuti.

A circa dieci minuti dalla fine mettere la purea di zucca, tenendo mischiato. Mantecare il tutto a fuoco spento con burro e grana e lasciate riposare per qualche minuto. Tagliare a dadini regolari di 1 cm circa il gorgonzola.

Servire il tutto mettendo il risotto al centro del piatto e decorare con del gorgonzola, secondo i propri gusti personali, lo zenzero grattugiato.

Accompagnare con un vino rosso rigorosamente del territorio bergamasco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA