L’8 marzo e il coraggio delle donne

Sei pronta per il casting di Bergamo Tv? Anche quest’anno per la festa della donna ripeteremo l’evento «Festa della Donna in teatro» al Centro Congressi, il prossimo 8 marzo 2019 alle ore 20,30.

Molte di voi ricorderanno la splendida serata dello scorso anno che ha unito le centinaia di donne presenti con le protagoniste delle quali si leggeva la storia creando un’energia e un’emozione unica. Le loro e le nostre storie di coraggio, grinta e forza di cambiamento si sono unite a quelle delle donne presenti che stanno vivendo oggi la loro storia in continuo cambiamento.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Attingeremo da due libri per raccontare le storie straordinarie: «Storie della buonanotte per bambine ribelli 2» (Mondadori, 2017) e «Storie di donne nel Medioevo» di Maria Teresa Brolis, ma altre ne stiamo selezionando. Mamme, nonne e figlie si alterneranno sul palco per condividere la lettura di questi splendidi racconti.

Per salire però vi chiediamo di fare una prova, ovvero un casting nel quale proveremo la capacità di «reggere» il palco. Per fare questo casting, riservato alle abbonate de L’Eco di Bergamo, scrivici e lasciaci il tuo recapito: ti richiameremo per assegnarti la data della tua performance che sarà il 13 o il 20 febbraio negli studi di Bergamo TV dalle 20.30 alle 22. Scrivi a daniela.taiocchi@eco.bg.it oppure chiama a partire dalle 11 lo 035.386.255 premendo poi il tasto numero 4.

© RIPRODUZIONE RISERVATA