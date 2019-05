A Roma sognando la Champions League

Ilicic, ago della bilancia contro la Lazio Il gol di Ronaldo ha fatto esultare non solo la Bergamo bianconera, ma anche quella atalantina, perché il Torino ha così perso la possibilità di rientrare nella corsa per l’Europa League.

La prima finale, così diversa ma con un significato particolare. Nell’arco di 10 giorni l’Atalanta sarà due volte in campo all’Olimpico di Roma contro la Lazio: la prima sfida, in programma alle 15 di domenica 5 maggio, sarà quasi decisiva per i sogni europei, mentre quella del 15 maggio e per la quale tutta Bergamo si sta muovendo per stare al fianco di Papu Gomez e compagni, sarà la notte della finalissima di Coppa Italia.

Prima di quella partita, valida per la storia, ci sarà la prima a Reggio Emilia contro il Genoa e la più vicina è proprio quella con i biancoazzurri: sarà decisiva per l’Europa League, perché in caso di vittoria o pareggio dei nerazzurri la Lazio resterebbe ben distante. Sta di fatto che il gol di Ronaldo ha fatto esultare non solo la Bergamo bianconera, ma anche quella atalantina, perché il Torino ha così perso la possibilità di rientrare e per l’Atalanta è ora più facile conquistare in anticipo almeno la Coppa che l’ha vista protagonista nelle ultime due stagioni, dal Borussia all’eliminazione ai rigori di Copenaghen.

Inutile pensare alla Coppa Italia, sarebbe un rischio troppo grande, perché dilapidare il leggero vantaggio che si ha in classifica dalle inseguitrici è un attimo. Una serie di elementi lasciano aperta quella briciola di speranza per una storica qualificazione alla Champions League: un calendario non troppo complicato dopo la trasferta di Roma, il segnale lanciato dai nerazzurri orfani del loro giocatore più rappresentativo, lo sloveno Ilicic, contro l’Udinese e una condizione fisica ancora buona; le tre partite in una settimana nel momento decisivo della stagione si sono fatte sentire, ma il «riposo» di questi giorni vediamo già a Roma gli effetti che avrà sortito.

Proprio Ilicic è l’ago della bilancia nella sfida contro i laziali, che nelle ultime giornate hanno dimostrato di essere ancora sul pezzo, anche se la sconfitta contro il già retrocesso Chievo è un segnale da non sottovalutare. Lo sloveno potrebbe rientrare tra i titolari, mentre Castagne dovrebbe dare riposo a Gosens sulla sinistra: Barrow è l’unico costretto a dare forfait. Un passo fondamentale, è davvero la partita dell’anno, prima dell’altra, sempre all’Olimpico, sempre contro la Lazio.

Le probabili formazioni

Lazio (3-5-2): 1 Strakosha; 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 15 Bastos; 27 Romulo, 16 Parolo, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 77 Marusic; 20 Caicedo, 17 Immobile. A disp.: 24 Proto, 23 Guerrieri, 4 Patric, 13 Wallace, 14 Durmisi, 66 Jordao, 19 Badelj, 11 Correa, 32 Cataldi, 30 Neto. All. Inzaghi.

Atalanta (3-4-1-2): 95 Gollini; 23 Mancini, 6 Palomino, 5 Masiello; 33 Hateboer, 11 Freuler, 15 de Roon, 21 Castagne; 10 Gomez; 72 Ilicic, 91 Zapata. A disp.: 1 Berisha, 31 Rossi, 8 Gosens, 7 Reca, 41 Ibanez, 19 Djimsiti, 22 Pessina, 88 Pasalic, 17 Piccoli, 70 Colpani, 78 Delprato. All. Gasperini

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Torna TuttoAtalanta diretta stadio su Bergamo Tv. A commentare la sfida tra i nerazzurri e la Lazio dalle 14 alle 18 di domenica l’allenatore Elio Gustinetti, il giornalista Arturo Zambaldo e l’ex arbitro Attilio Belloli. Carlo Canavesi (riporterà le fasi della partita) e Maria Chiara Rossi (terrà i contatti con i social). Elisa Cucchi interverrà con ospiti dal centro commerciale «Le Due Torri», di Stezzano. Collegamenti attraverso video chiamate Skipe con il musicista e giornalista Andrea Spolti, Massimo Casari (dalla Bolivia), Mario Gamba (da Monaco di Baviera) Attilio Varischetti, Demetrio Trussardi, Enrico Ongaro (da Miami) e Ralf Hildebrand. Al termine della partita, interviste dalla sala stampa dello stadio agli allenatori dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, della Lazio, Simone Inzaghi e ai giocatori. Conduce la trasmissione Fabrizio Pirola. I telespettatori possono inviare messaggi al numero 335.6969423. Bergamo Tv si riceve sul canale 17 del digitale terrestre e in streaming sul portale www.bergamotv.it.

