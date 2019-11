Abbondanza rassegna le dimissioni

Volley Zanetti, c’è Daniele Turino La notizia che era già trapelata in maniera non ufficiale, è stata annunciata con un comunicato stampa nella mattinata di lunedì 18 novembre.

«Marcello Abbondanza ha rassegnato le dimissioni da allenatore della Zanetti Bergamo, in maniera unilaterale. La notizia è stata comunicata ai vertici del Volley Bergamo nella tarda serata di domenica 17 novembre, dopo la gara disputata con Busto Arsizio». Lo annuncia ufficialmente la società in una nota stampa lunedì 18 novembre dopo le indiscrezioni trapelate domenica.

«Alla Società non resta che prendere atto che il tecnico, sulla panchina rossoblù dallo scorso agosto, abbandona dopo sette giornate di Campionato il progetto che il Volley Bergamo aveva intrapreso per la stagione 2019-2020».

«La squadra è affidata al tecnico Daniele Turino, a Bergamo dal 2011 prima come allenatore del Settore Giovanile e poi nello Staff della serie A. Le atlete si ritroveranno in palestra nella mattinata di martedì per iniziare la settimana di lavoro che porterà alla trasferta di Firenze».

Abbondanza, che torna in Turchia per motivi familiari, avrebbe già firmato per una squadra di Istanbul, la THY di proprietà della Turkish Airline.

© RIPRODUZIONE RISERVATA