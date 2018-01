Aeroporto invaso dai tifosi atalantini

Grande festa per gli eroi nerazzurri - Video La festa dei tifosi dell’Atalanta che in migliaia hanno raggiunto il parcheggio dell’aeroporto per accogliere la squadra di ritorno da Roma dopo l’impresa dell’Olimpico.

Il grande cuore nerazzurro batte forte sabato sera dopo l’impresa dell’Atalanta all’Olimpico contro la Roma. Migliaia di tifosi hanno raggiunto il parcheggio dell’aeroporto per accogliere la squadra al rientro a Bergamo. Già martedì dopo la vittoria contro il Napoli centinaia di atalantini si sono presentati di fronte allo scalo, a notte fonda, per accogliere la banda Gasperini. Giocatori e allenatore sono scesi dal pullman per ricevere il grande abbraccio dei propri sostenitori. Un colpaccio come quello messo a segno contro la Roma di Di Francesco merita ben altro e infatti i tifosi giunti all’aeroporto sono stati molti di più rispetto a qualche giorno fa. Bandiere al vento e cori già alle 22.15, con la squadra ancora in volo. «Il Gasp ce l’ha chiesto» - si legge sulla pagina Facebook di Sostieni la curva. E il popolo atalantino ha risposto. All’arrivo della squadra, il delirio: Gasperini e i giocatori nerazzurri travolti dalla gioia dei tifosi che hanno intonato cori per tutti. Un’altra serata da ricordare.

