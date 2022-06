Agnelli Tipiesse, arriva «mister promozione» Cominetti

Roberto Cominetti torna a casa: lo schiacciatore bergamasco nella prossima stagione giocherà infatti nell’Agnelli Tipiesse, società dove è cresciuto e che lo ha lanciato. Dopo dieci stagioni in giro per l’Italia fra Monza, Cantù, Mondovì, Taranto e Reggio Emilia (un anno in A1 a Monza, poi sempre A2) il rientro alla base dopo una stagione da protagonista in Emilia: con la maglia della Conad ha conquistato la Coppa Italia e la promozione in SuperLega (la seconda consecutiva dopo quella con Taranto nel 2020/21), risultando l’Mvp sia della finale di Coppa Italia, sia di quella promozione. Un doppio successo per gli emiliani arrivato sempre dopo aver eliminato l’Agnelli in semifinale.