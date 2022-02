Al Gruppo Sportivo Gieffe Fulgor Seriate l’onore e l’impegno di organizzare la prima gara della stagione domenica 3 aprile in provincia di Bergamo. La corsa che ricorda Marcello Perico per anni cuore e motore della ciclistica locale, è riservata alla categoria allievi e rientra ovviamente nel programma 2022 della società di cui è presidente l’ex corridore Fiorenzo Nava. Quella che va a iniziare dovrebbe rappresentare una stagione di transizione in attesa della successiva (2023) in cui

Il ciclismo seriatese incorre nel 70° di fondazione. Una presenza particolarmente attiva divisa tra fior di organizzazioni (è stata anche al fianco della Domus di Gianni Sommariva nella regia della Settimana Bergamasca by Lombarda) e squadre agonistiche. Difficile calcolare quanti ragazzi abbia avviato al ciclismo alcuni approdati al professionismo tra i quali il non dimenticato Luca Gelfi che grazie ai suoi eclatanti risultati aveva consentito il definitivo decollo del team. Quest’anno, dunque, fa leva su otto giovanissimi: Greta Benigni, Cristian Marchesi, Ismael Ndiaye, Davide Maraschi, Alberto Savoldi, Jonathan Toti, Mattia Borella, Davide Busi. In maglia Gieffe Fulgor anche Alex Villa (juniores) e Cornelio Pasquinelli (amatore). In fatto di organizzazione promuove due gare allievi (Trofeo Perico e Trofeo Anna Prometti Dominoni), una per esordienti (Memorial Pietro Rossi), una per giovanissimi (Trofeo Comune di Bagnatica).