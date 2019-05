Al via il murale per l’Atalanta - Foto

Ecco il volto di Gasperini in via Rovelli È in corso di realizzazione tra Boccaleone e la Clementina, sulla facciata del grande edificio dei Magazzini Generali.

Sono entrati nel vivo i lavori di predisposizione del murale che la Lega di Serie A sta facendo realizzare ai Magazzini Generali di via Rovelli a celebrare la finale di Coppa Italia che nella serata di mercoledì 15 vedrà sfidarsi a Roma l’Atalanta e la Lazio. Rick&Loste, i due writers siciliani incaricati dell’opera, sono in azione per dare forma e colore ai volti di Zapata, Ilicic, Gomez e mister Gasperini.

